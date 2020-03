Amphia mobiliseert personeel: kaakchirurg aan de slag op spoedeisende hulp

Het Amphia ziekenhuis mobiliseert haar personeel om de overbelaste onderdelen in het ziekenhuis 24 uur per dag bemand te houden. Zo werkt de kaakchirurg momenteel op de spoedeisende hulp.

Het is een maatregel die hard nodig is om het personeel op de afdelingen in het ziekenhuis waar het door het coronavirus continu spitsuur is, te onlasten. Behalve de spoedeisende hulp (SEH) zijn ook de afdelingen waar besmette patiënten worden verpleegd en de intensive care overbelast.

Daar waar mogelijk wordt op die overbelaste afdelingen van andere, minder drukke, afdelingen ingezet, inclusief de 270 specialisten die het ziekenhuis telt. Dat kan ook omdat op veel poli’s en afdelingen in het ziekenhuis het momenteel rustiger is omdat reguliere afspraken vaak niet doorgaan en de afgelopen tijd honderden niet-acute operaties zijn afgezegd om ruimte te maken voor de opvang van de golf aan coronapatiënten.

Saamhorigheid

Volgens Remco Djamin, longarts en spreekbuis van de specialisten in het Amphia, staat iedereen vierkant achter die maatregel. ,,Het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal gebeurt door dat virus. Maar er gebeuren ook mooie dingen. De saamhorigheid die je ziet is enorm. Medewerkers zijn beledigd als ze niet worden ingezet. KNO-artsen, plastische chirurgie, orthopeden: het is niet hun ding, maar allemaal helpen ze graag op de spoedeisende hulp.’’

Omdat het voor velen even wennen is, lopen specialisten op de SEH eerst een dag mee met een collega-specialist die meer thuis is in de opvang van de vele corona- en niet-coronapatiënten op de SEH. Zo was gisteren de kaakchirurg gekoppeld aan de longarts en de radioloog aan een internist. Het aantal patienten met coronaverschijnselen dat wordt binnengebracht in ziekenhuis groeit nog steeds. Komend weekend verwacht het Amphia een voorlopige piek.

Noodplan

Om voldoende bedden te hebben voor die verwachte golf ligt er een noodplan klaar. Het aantal bedden voor besmette patienten dat midden deze week nog op 86 lag, kan worden opgeschaald naar 168. Dat is bijna een derde van het totale aantal verpleegbedden in het ziekenhuis aan de Molengracht. Op de intensive care waar dertig bedden beschikbaar zijn, lagen woensdag tien coronapatiënten.

Koelvesten

Op diezelfde intensive care heeft het personeel de beschikking gekregen over koelvesten. Veel medewerkers lopen urenlang in pakken over de afdeling waardoor ze het flink warm krijgen. De vesten zijn afkomstig van het bedrijf INUTEQ uit Deventer dat ze gratis ter beschikking heeft gesteld. Mede-eigenaar Eric Pellis woont in Breda. ,,Zelf kom ik ook weleens in het Amphia, dus dan bouw je een band op. Ik vond het belangrijk dat de mensen er snel over konden beschikken.‘’

