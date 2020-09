Amphia-microbioloog Kluytmans: ‘Nederlandse aanpak tegen resistente bacteriën werkt goed’

Thera Habben Jansen van het Antibioticaresistentie (ABR) Zorgnetwerk Noord-Brabant: ,,Het is een vervolgsubsidie. We werken hier al twee jaar aan. Met dat geld kunnen we mooie dingen blijven doen. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat alle zorginstellingen in Brabant bij de bestrijding van resistente bacteriën een effectieve aanpak hebben. We verrichten nu op dezelfde manier metingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen om onzichtbare zaken zichtbaar te maken. Zoals de aanwezigheid van resistente bacteriën of niet zichtbare vervuiling op een afdeling. Op die manier weten zorginstellingen hoe ze het op het gebied van infectiepreventie doen vergeleken met anderen. Zo kan je ook leren van anderen. En alles bij elkaar heeft dat effect en houden we de gevaarlijke bacteriën op afstand. Daarnaast scholen we zorgverleners over antibioticaresistentie.”