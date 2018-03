Amphia komt ambulancepersoneel tegemoet: korter wachten bij de SEH

Het Amphia is bereid de wachttijden voor de ambulances bij de Spoed Eisende Hulp (SEH) aan te pakken. Als het ambulancepersoneel moet wachten, maar wordt weggeroepen door de meldkamer, neemt Amphia de patiënt direct over.

Dat heeft het ziekenhuis de directie van de ambulancedienst toegezegd na aanhoudende klachten van het ambulancepersoneel. Het is veel broeders een doorn in het oog dat ze patiënten op de SEH niet direct kunnen overdragen omdat er onvoldoende personeel in het ziekenhuis voorhanden is.

Frustratie

Dat levert niet alleen veel frustratie op onder het personeel, maar zorgt ook voor problemen. Zo stonden vorige week maandag 7 van de 11 in de regio beschikbare ambulances in de wacht bij de SEH aan de Molengracht in Breda. Als zich op dat moment ergens een groot ongeval had voorgedaan, zouden er te weinig ziekenwagens beschikbaar zijn geweest.

,,Dat kan en willen we natuurlijk niet’’, zegt Remco Djamin, voorzitter van het medisch specialistisch bedrijf in het Amphia. ,,Daarom hebben we toegezegd dat wij in zo’n noodgeval de patiënt direct overnemen zodat de ambulance door kan. Ook al is dat op dat moment misschien moeilijk, maar dan maken wij daar direct capaciteit voor vrij.’’

Onbekend bij meldkamer

Volgens Djamin bestaat deze afspraak al langer. ,,We hebben al eerder besloten het zo te gaan doen. Maar de maatregel was klaarblijkelijk onvoldoende bekend bij de meldkamer van de ambulancedienst. Ik ga er vanuit dat na ons gesprek met de ambulancedienst het in de toekomst wel goed gaat.’’

Met de toezegging van het Amphia lijken de scherpste randjes van het conflict met het personeel van de ambulancedienst van tafel. Maar het is geen structurele oplossing voor de wachttijden bij de SEH van het Amphia die de afgelopen tijd opliepen tot soms wel anderhalf uur.

Steeds meer ouderen met complexe problemen

Volgens Djamin is het vinden van zo'n oplossing geen sinecure. ,,De wachttijden lopen op omdat zich steeds meer ouderen met complexe klachten op de SEH melden. Tel daar de griepepidemie nog eens bij op en je ziet dat de druk op zo’n Spoed Eisende Hulp erg groot wordt. Daar kan je, hoe graag we ook zouden willen, gewoon niet zo veel aan doen.’’

Onzin, reageert Clemens Theunissen, voormalig anesthesioloog in het Amphia en oud-voorzitter van de 270 specialisten in hetzelfde ziekenhuis. ,,Die wachttijden kunnen wel degelijk bekort worden. Maar dat kost geld en dat heeft het Amphia er blijkbaar niet voor over.''

Financiële redenen

Volgens Theunissen heeft het Amphia in het verleden om financiële redenen er voor gekozen geen specifieke artsen op de SEH neer te zetten. Inplaats daarvan bekijkt een verpleegkundige wat de binnengebrachte patienten nodig hebben en die haalt er vervolgens de juiste medisch specialist bij.

,,Dat kost tijd'', beweert Theunissen. ,,Zeker als dan ook nog eens de verkeerde specialist erbij wordt geroepen. Bijvoorbeeld een neuroloog terwijl het een internist had moeten zijn. Ik heb dat in mijn tijd meer dan eens gezien. Daar gaat gewoon enorm veel tijd in zitten.''

Specifieke SEH-artsen

Theunissen pleit daarom voor de inzet van specifieke specialisten voor de SEH op het Amphia. Hij denkt dat het Amphia met zijn relatief grote SEH (28 kamers, 33 behandelplekken) 'zeker' 7 van dergelijke specialisten nodig heeft. ,,En dat werkt. Andere ziekenhuizen zoals het Elisabeth in Tilburg kennen die lange wachttijden niet.''

Niet overtuigd