Amphia en Bravis schreeuwen om verpleegkundigen, tientallen vacatures

Het geheimzinnige boek van Bredase society-kapper dat nog even geheim blijft

13 oktober BREDA - Even is Laurenz Mol (55) stil, legt zijn handen op tafel, kijkt op, zegt dan: ,,Soms gebeurt er iets in het leven dat zo heftig is, dat je denkt: dit gelooft niemand." En dus: ,,Heb ik het maar opgeschreven." Zomaar? ,,Nou, aanvankelijk vooral om de woede van me af te schrijven."