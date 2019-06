Amphia draait proef met verhuizen patiënten

Ben je niet misselijk geworden, vraagt kinderarts Saskia de Pont aan de vijfjarige Mila. Nee, schudt het meisje resoluut haar hoofd. ,,Helemaal niet, ik vond het wel leuk.’’

Volledig scherm Agenten begeleidden de verhuiswagen met de patiënten aan boord. © Beeld Werkt Mila en de arts zijn net uit de verhuiswagen gekomen die hen van ziekenhuis Langendijk naar het nieuwe Amphia ziekenhuis aan de Molengracht heeft gebracht. Mila in bed, net als drie andere patiënten. Saskia is mee als begeleidster, net als een verpleegkundige.



Het Amphia draaide vrijdag alvast proef met het oog op de grote verhuizing later dit jaar als het nieuwe ziekenhuis in gebruik wordt genomen. Een deel van de patiëntenpopulatie op Langendijk verhuist dan naar de Molengracht. Uiterlijk in 2021 als Langendijk definitief dicht gaat, zullen alle patiënten zijn verhuisd.

Nieuwe ziekenhuis

Maar hoe pak je zo’n verhuizing aan? De patiënten één voor één per ambulance overhevelen is geen optie, want het beperkte aantal ambulances in deze regio is nodig voor noodgevallen. Bovendien zou dat wel heel erg veel tijd gaan kosten. Dus is er bij het Ampia voor een andere oplossing gekozen: de ouderwetse verhuiswagen. Met medische personeel aan boord en onder begeleiding van de politie zullen eind november (de exacte datum is nog niet bekend) 77 patienten op één dag de oversteek naar het nieuwe ziekenhuis maken.

Politiebegeleiding

Tel daar de patienten bij op die vanuit het huidige ziekenhuis aan de Molengracht worden overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis en je praat in totaal over 400 patienten die eind november overgaan naar de nieuwbouw. ,,En dat gebeurt helemaal veilig’’, verzekert Mario Rommers van het ingehuurde verhuisbedrijf Convoi dat al vaker met aangepaste verhuiswagens ziekenhuispatiënten vervoerde. ,,Er zal tegen die tijd zelfs een ambulance halverwege stand by zijn. Tel daar de inzet van ebben. Dat, en de inzet van medisch personeel dat mee gaat met de verhuizing en de politiebegeleiding op de route moet voldoende zijn.’’

Over die route gesproken. Die gaat niet, wat je logischerwijs zou denken, over de zuidelijke rondweg naar het nieuwe ziekenhuis. Daar is niet voor gekozen omdat er teveel bochten naar links in zitten. En daar word je – liggend in een auto – misselijk van, leert de ervaring, in tegenstelling tot bochten naar rechts.

Terug naar de proefverhuizing van vrijdag. Verpleegkundige Heleen die zich direct aanmeldde toen de vraag kwam wie er voor patiënt wilde spelen, is net ‘uitgeladen‘ bij het nieuwe ziekenhuis. ,,Nee hoor, het is hartstikke goed gegaan. Niks op aan te merken‘’, reageert ze monter. Nou ja‘’, lacht ze dan, ,,als ik dan toch iets moet noemen. Misschien dat de gemeente toch eens kritisch naar sommige straten zou moeten kijken. Hier en daar is herstraten misschien geen overbodige luxe.‘’