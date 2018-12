Amphia, Avans en Nassau College willen rookvrije zone in Sportpark in Breda

Het Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht trapt af: vanaf januari 2019 is het terrein van het ziekenhuis rookvrij voor personeel. De rookpalen en - abri's blijven nog wel tijdelijk, voor patiënten. Maar in april geldt er ook voor hen op het terrein van het ziekenhuis een algeheel rookverbod.

Proef

Die maand start ook Avans met een proef om roken op het terrein bij de Hogeschoollaan te verbieden. ,,Het is een ontwikkeling die in de maatschappij erg speelt”, geeft persvoorlichter Yvonne de Vries. ,,Maar we kregen ook uit directies de vraag: moeten we het terrein rookvrij maken?”

De hogeschool heeft een aparte plek op het terrein voor rokers, maar dat houdt de mensen niet tegen om alsnog bij de ingang van het pand aan de sigaret te lurken. Het resultaat: ,,Mensen moeten door een rookgordijn om binnen te komen. En dat is heel vervelend”, zegt De Vries.

Volledig scherm Terrein van Avans Hogeschool te Breda. Vanaf april 2019 is dit een rookvrije zone. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Ambitie

,,We hebben, samen met Amphia en Avans, de ambitie hier een rookvrij gebied te maken", vertelt Hans Teunissen, plaatsvervangend rector van de Nassau. Nu wordt roken op terreinen van basis- en middelbare scholen vanaf 2020 sowieso in de ban gedaan: De Nassau begint er vast in 2019 mee. Na de zomervakantie gaat het rookverbod ook daar op hun terrein in.

Rokende leerlingen worden aangesproken op hun gedrag. Maar ook aan bewustwording wil de school bijdragen. Zo komt er mogelijk een bijvak voor de leerlingen over gezondheid, in samenwerking met het Amphia.

Dialoog

En bij Avans, gaan ze daar handhavers inzetten? Boetes uitdelen? Dat is nog de vraag, zegt De Vries van de hogeschool. ,,We gaan nu met de hele organisatie kijken hoe we Rookvrij Avans gaan vormgeven. Een dialoog: wat is er voor nodig om het terrein tegen die tijd rookvrij te maken. Antirookcursussen, nicotinepleisters uitdelen: we kijken ernaar. Alles is geënt op een gedragsverandering. Gezondheid staat voorop. Het is niet de bedoeling dat mensen een hokje verderop gaan staan.”

Want dat is het gevaar dat in het initiatief schuilt. Alledrie de partijen willen rokers gaan weren. Maar hoe voorkom je nou dat mensen niet alsnog buiten de hekken gaan staan dampen?

Teunissen: ,Je ziet in Groningen en Rotterdam rookvrije zones. Het zou mooi zijn als we, naast dit collectief, ook in de openbare ruimte roken kunnen tegengaan. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente.”