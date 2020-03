Amphia-arts: ‘De situatie is nu volledig beheersbaar’

De afgelopen dagen zijn er achttien patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. ,,Op de IC is op dit moment voldoende ruimte”, vertelt Kluytmans. ,,We kunnen dertig bedden bijzetten in geval van nood. Wij vinden dat de situatie volledig beheersbaar is.” Eerder vroegen de Brabantse ziekenhuizen steun aan andere ziekenhuizen in de rest van Nederland. ,,We trokken aan de bel vóórdat er een onbeheersbare situatie zou komen. We willen eerder een signaal afgeven voordat we out-of-control dreigen te geraken. De urgentie is er wel. Het kan in een paar dagen veranderen.”

Sterfgevallen

Het Amphia Ziekenhuis in Breda kende het afgelopen weekend twee sterfgevallen door het coronavirus. In totaal zijn er elf personen in het Amphia overleden aan de gevolgen van het virus. Er worden nu 58 patiënten verzorgd die besmet zijn, tien van hen liggen op de intensive care. Daarnaast worden 28 patiënten verdacht van besmetting.

Kabinetsmaatregelen

Volgens Kluytmans is het te vroeg om conclusies te trekken over de kabinetsmaatregelen. Pas over enkele weken zijn de effecten te merken. ,,Wie nu besmet wordt, is mogelijk pas ziek na twee weken. Op dit moment zijn we nog aan het wegwerken van wat er al is. Je kunt niet zeggen dat de maatregelen hebben gefaald als er komende week een toename is.”

Polikliniek naar Oosterhout

Het Amphia stuurde afgelopen weekend een brief uit met enkele maatregelen. Zo verhuist de polikliniek naar de locatie Pasteurlaan in Oosterhout, worden geplande keizersneden uitgevoerd in ziekenhuizen ‘boven de rivieren’ en vervallen badbevallingen in verband met besmettingskans. Kluytmans spreekt bij Op1 van een ‘positieve sfeer’ in het ziekenhuis. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt, iedereen is zo bereid om de schouders eronder te zetten. Regels vallen weg. De gedacht is nu: los het op en neem de ruimte die je nodig hebt.”