Amphia: 12 van de 23 coronapatiënten liggen op ic, ook van jongere leeftijd

Volgens Amphia-woordvoerster Patricia Stroo heeft het ziekenhuis de situatie op dit moment onder controle. Maar ze benadrukt dat het cijfer van 23 besmette patiënten een ‘momentopname’ is. “Het is moeilijk om uitspraken te doen over de ontwikkeling daarvan. Naar verwachting zullen de cijfers stijgen en daar moeten we op voorbereid zijn.”

Het ziekenhuis beschikt over dertig bedden op de intensive care. Twaalf daarvan worden nu dus bezet door mensen met het coronavirus die intensieve zorg nodig hebben. Andere patiënten die er minder slecht aan toe zijn liggen in isolatiekamers. Het hele beleid van het ziekenhuis is gericht op een zo goed mogelijke opvang van patiënten met corona. Dat betekent dat operaties zijn afgezegd, polibezoeken niet doorgaan en het bezoek aan het ziekenhuis tot een minimum is beperkt. “Dat alles maakt dat we personeel kunnen inzetten op coronazorg. Wat dat betreft zijn we nu in control ”, aldus Stroo.

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn in Noord-Brabant van alle provincies nog steeds de meeste mensen aantoonbaar besmet: 554. Daarna volgen Limburg (149 positieve testen), Utrecht (140) en Zuid-Holland (136). In totaal heeft het virus aan 24 mensen in Nederland het leven gekost. Een kwart daarvan is dus in het Amphia in Breda overleden.

Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen en ziekenhuisbestuurder in Tilburg, uitte maandagavond in het tv-programma Jinek zijn zorgen over de toename van het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen nu 130 patiënten in deze ziekenhuizen. Hij kondigde aan dat er rekenmodellen worden ontworpen die de ontwikkeling van het aantal patiënten zullen moeten voorspellen.