Amper nieuwbouw te koop in Breda

BREDA - Het aanbod aan beschikbare nieuwbouw-koopwoningen in de gemeente Breda is zo goed als nihil. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 114 nieuwbouwwoningen in de verkoop gegaan, verdeeld over zeven projecten. Een groot deel daarvan is al verkocht en de rest is vrijwel allemaal in optie genomen.

Dat zegt Patricia van de Wijer van makelaar Van der Sande in Breda in een toelichting op het rapport ‘Sprekende Cijfers’ over de Bredase woningmarkt in het eerste kwartaal van 2019. Het rapport is opgesteld door Van der Sande in samenwerking met netwerkorganisatie Dynamis.

Lees ook Interactieve kaart met plannen voor ruim 5000 woningen in Breda Lees meer

Prinsenbeek

“De belangstelling voor nieuwbouw is bijzonder groot”, zegt Van de Wijer. Als voorbeeld wijst ze op een informatiebijeenkomst woensdag in Prinsenbeek over project Prinsenrijck waar 28 appartementen te koop komen. “Die begon om 17.00 uur en een half uur van te voren stonden er al mensen voor de deur. Er zijn zo’n vierhonderd mensen geweest en de tweehonderd brochures die we hadden, zijn allemaal vergeven.”

In het eerste kwartaal zijn vooral kleinere projecten in de verkoop gegaan in de gemeente. Alleen de eerste fase van Driehoefijzers-Noord (55 woningen) en project Driesprong (28) zijn omvangrijker. Ook in het lopende kwartaal zal daar niet heel veel bij komen. Een van de weinige grotere projecten die in de verkoop gaan, is de derde fase van Haag5 (31 woningen aan de Haagweg).

Bestaande woningen

Ondertussen blijft het aanbod aan bestaande woningen dat te koop staat in de Breda redelijk stabiel: dat zijn er zo’n zevenhonderd, evenveel als het gemiddelde in 2018. Dat aantal is fors minder dan in 2012, toen zo’n 2.700 woningen te koop stonden.

In het huidige aanbod is opvallend dat het aantal te koop staande appartementen in een jaar tijd flink gedaald is (met 17 procent). Maar dat wordt volledig gecompenseerd doordat er meer grondgebonden woningen worden aangeboden.

Minder kopers

Het aantal woningen dat van eigenaar wisselde is in het eerste kwartaal met tien procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “Het aantal mensen dat een woning zoekt is ook wat aan het dalen. Het zijn er nog wel genoeg, maar duidelijk minder dan voorheen”, aldus Pieter Ahsman van Van der Sande

De huizenprijzen in Breda ontwikkelen zich conform het landelijke beeld. In een jaar tijd steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs met 8 procent. De gemiddelde verkoopprijs lag in het eerste kwartaal in Breda op 334.000 euro. “We merken dat de prijzen wat meer beginnen te stabiliseren”, zegt Ahsman. “We zien ook dat bij huizen die langer te koop staan meer onderhandelingsruimte komt.”