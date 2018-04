Amper live-muziek, maar toch gezellig in Bredase binnenstad

BREDA - Op het Van Coothplein speelt harmonieorkest Abdera een nummer van Elvis. Op het Kasteelplein brengt de Chaamer Kapel de schlager Rosamunde ten gehore. Maar op de kilometer daartussen is nergens ook maar een noot live-muziek te horen. Koningsdag wordt deze vrijdagmiddag niet bepaald uitbundig gevierd in de Bredase binnenstad.

Even verderop is op het Chasséveld wel het grote 538Koningsdag-feest bezig en het Valkenberg zit vol met mensen die op de vrijmarkt spulletjes verkopen, maar in het stadscentrum is het betrekkelijk rustig.

De terrassen zien er gezellig uit en zijn goed bezet aan met name de Haven, de Havermarkt en de Grote Markt. Her en der staan mensen buiten een biertje te drinken en uiteraard is menigeen gekleed in het oranje. Maar verder oogt Koningsdag niet veel anders dan een reguliere vrije voorjaarsdag in Breda.

Halstraat

In de Halstraat kunnen mensen zowel bij café De Bommel als aan de overkant bij Het Zwarte Schaap buiten bier bestellen. De avond ervoor met Koningsnacht was er bijna geen doorkomen aan en ook nu verwacht bedrijfsleider Mark Geerts van De Bommel dat het gezellige avond wordt. Maar halverwege de middag is het nog vrij rustig. "Het is rustiger dan andere jaren. Ik denk dat veel mensen uit de media hebben begrepen dat er geen buitenpodia in de stad zijn en het daarom elders zijn gaan zoeken," aldus Geerts.

Veiligheid

Voor het tweede jaar op rij zijn er inderdaad geen buitenpodia in de binnenstad (op het kleine podium op het Kasteelplein na). De laatste jaren zijn de veiligheidseisen bij evenementen strenger geworden, wat ook hogere kosten met zich meebrengt. De gemeente Breda wil daar niet langer voor opdraaien en legt de rekening bij de horecaondernemers neer, maar die hebben daar grote moeite mee. Vandaar dat de horeca heeft besloten geen vergunning voor buitenfeesten aan te vragen dit jaar.

Patstelling

Volgend jaar wordt dat hopelijk anders, zegt Johan de Vos, vice-voorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland. "Wij willen de komen maanden gaan inventariseren waar de behoeftes liggen in de binnenstad en vervolgens met de gemeente om de tafel gaan zitten. Nu wijst de gemeente naar de horeca en de horeca naar de gemeente. Die patstelling willen we doorbreken," aldus De Vos.

Wat er dan georganiseerd kan worden, laat De Vos in het midden. "Dat ligt aan de wensen van de ondernemers maar het moet in elk geval meer worden dan zoals nu alleen terrassen en een vrijmarkt in het Valkenberg".

Abdera

Op het Van Coothplein krijgt het publiek alvast een voorproefje van hoe het wél kan met live-muziek, die overigens niet door de horeca op het plein georganiseerd is. "Wij hebben zelf bedacht hier te gaan spelen," zegt dirigent Ad van Dun van het Bredase Abdera-orkest, dat zich geposteerd heeft voor een leegstaande winkel tussen de terrassen van broodjeszaak Taste en Hotel Nouveau van Ham. "Voorheen hebben we vaker op het Kloosterplein gespeeld," zegt Van Dun. "Het is nu voor het eerst dat we hier staan. Dit is een fijne plek en we krijgen goede reacties."