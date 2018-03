Ambulancepersoneel klaagt over lange wachttijden bij het Amphia Ziekenhuis

BREDA - Medewerkers van de regionale ambulancedienst klagen steen en been over de lange wachttijden bij de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Amphia ziekenhuis. Ambulances moeten vaak lang wachten voordat het ziekenhuis de zorg over een patiënt overneemt.

De problemen zijn zo groot dat vorige week maandag liefst zeven ambulances bij de SEH (voorheen de eerste hulp) een uur lang in de rij bij het ziekenhuis stonden te wachten. Alle patiënten moesten in de gang blijven wachten omdat er op dat moment geen plaats was op de SEH van het ziekenhuis.

Levensbedreigende situaties hebben zich volgens de directie van de ambulancedienst (nog) niet voorgedaan. ,,Onze ambulances beschikken over veel medische voorzieningen en ons personeel is goed opgeleid. Bovendien is er in echte noodgevallen wel direct plaats in het Amphia. Maar ideaal is de situatie niet’’, zegt woordvoerder Jeroen Polman.

Gebroken heup

Dat is nog zacht uitgedrukt. De frustratie onder het personeel van de ambulancedienst dat alleen anoniem zijn verhaal wil doen, is groot. Eén van hen: "Je wilt graag mensen helpen, maar zo wordt dat wel erg moeilijk."

Gesprek

De ambulancedienst heeft het Amphia gevraagd een eind aan de wachttijden te maken. Vorige week is er een gesprek geweest tussen beide partijen. Polman: ,,Het Amphia heeft beterschap beloofd, het ziekenhuis neemt maatregelen."

'Landelijk probleem'

Het Amphia bevestigt dat er sprake is van lange wachttijden bij de SEH. Maar woordvoerster Patricia Stroo laat in een schriftelijke reactie weten dat het Bredase ziekenhuis niet het enige ziekenhuis is waar dit speelt. ,,Het is een landelijk probleem.''

Griepepidemie

Bovendien, beweert het ziekenhuis, zijn er momenteel extra wachttijden in verband met de griepepidemie. Om de wachttijden te verkorten ,,zijn de protocollen verder aangescherpt'', zo laat het ziekenhuis verder weten. Wat dat precies inhoudt, wordt niet duidelijk.

Het ambulancepersoneel denkt overigens dat de wachttijden niet een directe relatie met de griepepidemie hebben. ,,Dit probleem speelt al veel langer.'' Ook zouden de wachttijden bij de SEH's van andere ziekenhuizen in de regio zoals het Bravis in Roosendaal en het Elisabeth in Tilburg veel minder lang zijn dan bij het Amphia.

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zegt van de lange wachttijden bij de Spoed Eisende Hulp van het Amphia niet op de hoogte te zijn. ,,We hebben geen melding gekregen'', zegt een woordvoerder van de Inspectie.

In zijn algemeenheid vindt de inspectie dat een ziekenhuis altijd maatregelen moet nemen om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. ,,Het kan dat door de griepepidemie of een vakantieperiode met minder medewerkers de wachttijd oploopt. Maar we verwachten dat in zo'n geval wel aanvullende maatregelen getroffen worden.''

Werkwijze

Dat de wachttijden op de SEH van het Amphia zo lang zijn, heeft mogelijk te maken met de gekozen werkwijze. Het Amphia werkt niet met een specifieke arts voor de Spoed Eisende Hulp. Een verpleegkundige op de SEH bekijkt wat de patiënt nodig heeft en welke disciplines daarvoor nodig zijn. Vervolgens wordt de 'juiste' medisch specialist ingeschakeld. Dat kost soms tijd.

Toename aantal ouderen

Maar het Amphia wijt de lange wachttijden op de SEH vooral aan het toegenomen aantal ouderen. Die hebben vaak meerdere aandoeningen waarvoor verschillende specialismen nodig zijn. ,,Dat maakt'', aldus het ziekenhuis, ,,de zorg complex.'' Het Amphia heeft bovendien een relatief grote Spoed Eisende Hulp met 28 kamers en 33 behandelplekken.

120.000 ritten

Bij de meldkamers van de ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord, kwamen vorig jaar ruim 140.000 meldingen binnen. Zo'n 120.000 daarvan leidden tot een rit. Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal meldingen en ritten ieder jaar met 4 tot 6 procent toe.