Ambtenarenbaas Breda stapt op: ‘Cees heeft rust gebracht’

Vermeer trad bijna vijf jaar geleden in Breda aan als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Daarvoor Had hij die functie ook al bekleed in Zaanstad. Wethouder Boaz Adank (Bedrijfsvoering, VVD) vermoedde al ‘dat Cees geen twintig jaar voor de gemeente Breda zou werken’. ,,Hij had de ambitie de organisatie in enkele jaren naar een volgende fase te brengen. Daar is hij in geslaagd. Hij heeft waardevolle bijdragen geleverd aan het verhaal van Breda en meer focus in de ambtelijke organisatie gebracht’’, aldus Adank.

Op zijn best tijdens crisis

Ook burgemeester Paul Depla is lovend: ,,Cees heeft eenheid gebracht in de directie en rust gebracht in de organisatie. Hij trad niet op de voorgrond, maar had wel het overzicht. In tijden van crisis was hij op zijn best. Ook tijdens de coronacrisis zagen we dat hij in staat was overzicht en rust te bewaren.’’