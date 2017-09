Ambitieuze bouwplannen voor het centrum van Baarle-Hertog

Veel vragen

Het openbaar onderzoek loopt nog maar het project van Haagen roept nu al vraagtekens op bij leden van de meerderheid en van de oppositie. ,,Er wordt duidelijk aangegeven dat dit fase één is en dat er daarna nog fasen zullen volgen, maar daar bestaat niet veel duidelijkheid over", zegt Ad Haneveer (CDK). ,,Het zijn dingen die we toch goed in de gaten moeten houden, zeker naar ontsluiting toe."

Schepen van Ruimtelijke Ordening Frans De Bont (Forum+) volgt de zaak uiteraard. De plannen zullen ook nog uitvoerig toegelicht worden in een commissie. ,,Er is voor het hele gebied een omvattende studie gemaakt", reageert de schepen. ,,Dit is nog maar een eerste stap. Wanneer de andere aanvragen zullen volgen, en hoeveel, is nog niet duidelijk. We zullen er in elk geval goed over waken, want het is een heel belangrijk project voor ons centrum, zo pal tegenover de kerk."