Ambassadeurs van de Vrijheid vertellen hun boodschap: 'Ik kom eraan met de Flex Flight'

Vijf helikopters staan klaar op militair vliegbasis Gilze-Rijen. Drie daarvan vervoeren vandaag de Ambassadeurs van de Vrijheid, Ronnie Flex, MY BABY en Fedde Le Grand, naar de diverse bevrijdingsfestivals in Nederland.

Fedde Le Grand

“Mijn opa en oma zaten allebei in het verzet. Ze leerden elkaar zo kennen en zijn na de oorlog getrouwd”, vertelt dj Fedde Le Grand uit Tilburg. ,,Mijn opa praatte er nooit over, mijn oma soms. Ieder jaar gingen ze naar de herdenking. Helaas leven ze niet meer. Ik denk wel dat als ze me vandaag hadden gezien, ze erg trots waren geweest op me.”

Quote Stilstaan bij hoe het ooit zo heeft kunnen ontsporen Dj Fedde Le Grand

Het belangrijkste vindt hij dat mensen moeten stilstaan bij het feit dat het zo heeft kunnen ontsporen. Dat de geschiedenis zich helaas vaak herhaalt. En dat het niet zo vanzelfsprekend is dat we leven in vrijheid. Maar hij gaat vandaag geen lange toespraken houden.

Fedde Le Grand: ,,Mijn optredens duren een half uurtje. Ik ga dus niet om de drie minuten alles stilgooien. Vandaag is ook de dag dat we onze vrijheid vieren. Een feestje is waar ik voor ga.”

De dj is niet zenuwachtig over het vliegen. ,, Ik heb vaker in een helikopter gezeten. Niet zo’n grote als deze, maar ik vind het niet eng. Het leukste van vandaag is dat ik weer eens in Nederland draai. Dat gebeurt niet vaak de laatste tijd.”

Volledig scherm GILZE RIJEN - Rapper Ronnie Flex, band My Baby en dj Fedde le Grand als Ambassadeurs van de Vrijheid. ANP REMKO DE WAAL © ANP

MY BABY

De drie bandleden van MY BABY zijn er ook klaar voor. Zangeres Cato van Dijck: ,,Het maken van muziek en dit uitdragen is ook een vorm van vrijheid. Dat we mogen zingen wat we willen. Vandaag spelen we onder andere het nummer Masters of War van Bob Dylan. Een duidelijke boodschap.”

Quote Nummer Masters of War is een boodschap Cato van Dijck, zangeres MY BABY

Joost van Dijck: ,,We hebben er veel zin in. Eigenlijk proberen we altijd een soort bewustzijn bij mensen te creëren. Ik denk dat we daarmee altijd al vrijheidsambassadeurs zijn op het podium.”

Daniel Johnston kijkt zenuwachtig naar de helikopter. Johnston: ,,Ik ben licht gespannen. Maar bij het optreden straks komt het goed. Dan kan ik alles eruit gooien.”

Ronnie Flex

Zanger Ronnie Flex gaat vandaag met de Flex Flight mee. Blij kijkt hij naar de stickers op de helikopter. Flex: ,,Ik ben inmiddels al gerustgesteld, maar vind het nog best eng. Ik hoop dat ik vandaag mijn connectie met jongeren goed kan inzetten. Dat ik ze kan bereiken en de boodschap van het belang van vrijheid kan overbrengen.”

Quote Anne Frank is een belangrijk persoon uit onze geschiede­nis Ronnie Flex, zanger

De zanger geeft aan veel interesse te hebben in geschiedenis en specifiek de Tweede Wereldoorlog. Op zijn linker bovenarm prijkt een afbeelding van Anne Frank. Deze tatoeage is drie jaar geleden geplaatst.

Flex: ,,Ik zie haar als een belangrijk persoon in onze geschiedenis. Een onschuldig kind dat met haar schrijven zoveel heeft bereikt. Zoveel bewustwording bij mensen. Het is een eerbetoon aan haar.”

Domien Verschuuren

3FM-dj Domien Verschuuren reist vandaag mee met het gezelschap. Verschuuren: ,,Hier hoefde ik maar anderhalve seconde over na te denken. Ik denk dat met de combinatie van deze artiesten een grote doelgroep bereikt gaat worden dit jaar. Dat is ook goed, want de boodschap is nog altijd voor iedereen. We moeten ons bewust blijven van wat we vandaag vieren.”

De helmen gaan op en de sterren worden vastgesnoerd. Een duimpje omhoog van Flex, een zwaaiende hand van Fedde Le Grand en een grote glimlach op de gezichten van MY BABY. Ze zijn er klaar voor. Een voor een stijgen de helikopters op.