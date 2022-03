Ambassadeur Wil Loermans: ‘Cultuur verrijkt het leven en verbindt’

D66 Breda exit: ‘Tja, in de politiek is niemand met elkaar getrouwd’

BREDA - Het kwam toch nog vrij onverwacht: de VVD in Breda gaat verder met GroenLinks, CDA en PvdA. Ondanks winst blijft D66 achter in de oppositiebankjes. Maar, zegt lijsttrekker Bart Lauwen, ‘ze kunnen me altijd bellen’.

