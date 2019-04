AmaZing Bavel komt van dat dak af

BAVEL - Het leek of half Bavel vrijdagavond was uitgelopen voor AmaZing Bavel. Het nieuwe meezingevenement op het Jack van Gilsplein stond vlak na het begin al goed vol. Toen bleek dat de gevreesde regen uitbleef, werd het alleen maar drukker. Popkoor B-vocals organiseerde deze invulling van de Koningsnacht, en dat stond garant voor een repertoirekeuze waar iedereen zich goed in kon vinden.

‘Why, tell me why’ werd opgevolgd door een medley van ABBA-hits en ‘Rockin’ all over the world’. Het historisch foutje om dat nummer toe te schrijven aan Status Quo in plaats van John Fogarty werd goedgemaakt door de uitvoering van het klassieke rocknummer. Ook ‘Kom van dat dak af’ ging er in als koek. En dat waren nog maar de opwarmertjes.

De vijfkoppige live-band speelde even strak als swingend, de drie achtergrondzangeressen (of voorgrond als het nummer daar om vroeg) zweepten het publiek lekker op en de zangers lieten met veel gevoel voor show het plein in Bavel dansen. Maar liefst negen solisten -allemaal zeer bekende ‘local heroes’- en twee popkoren zetten hun beste muzikale beentje voor.

Meezingen moeizaam op gang

En waar het meezingen aanvankelijk wat moeizaam op gang kwam, werd de bezoekersparticipatie enthousiaster naarmate het bij de bar drukker werd. Excuses als ‘ik ken de tekst niet’ gingen niet op, want alles werd in grote letters netjes aan de bovenkant van het podium geprojecteerd. Het verlaagde de drempel om mee te zingen aanzienlijk. De jongste inwoners van Bavel waagden zich al snel aan een dansje.