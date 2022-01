Amateurfietsers mogen week vooraf parcours Vuelta verkennen tijdens toertochten

video Buurt Den Hey-Acker wil sneller worden ingelicht als er incidenten zijn: ‘Wij willen geen nazorg, wij willen voorzorg’

BREDA - Buurtbewoners van Den Hey-Acker in Breda zijn boos over het feit dat ze niet op de hoogte zijn gesteld van de gebeurtenissen woensdagmiddag waarbij een jonge gedetineerde ontsnapte en later door de Belgische politie werd neergeschoten. De 21-jarige Kenneth B. kwam bij de schietpartij om het leven.

13 januari