Amarant bouwt nieuw woonzorgcomplex voor mensen met verstandelijke beperking in Bavel

Subsidie geven helpt: steeds meer Bredase tuinen worden ‘onttegeld’

BREDA - In een jaar tijd is het aantal tuinen dat in Breda is ‘onttegeld’ meer dan verdubbeld. Dat betekent dat er bijna drieduizend vierkante meter aan groen is bijgekomen, vergelijkbaar met ongeveer elf tennisbanen.

1 maart