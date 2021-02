Alwel maakt vaart met gasloze en duurzame huizen in Breda

Honderden huurders van een sociale huurwoning krijgen in heel Nederland vanaf april of mei huurverlaging. De wet eenmalige huurverlaging is in december 2020 aangenomen. Voorzitter Tonny van de Ven van woningcorporatie Alwel is ‘heel blij’ met de wet die zich richt op de mensen met de laagste inkomens. ,,Betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen vinden we mega-belangrijk", aldus Van de Ven.