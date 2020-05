Alweer te druk bij Galderse Meren: gemeente sluit toegangswegen af

De gemeente heeft voor het centrum en de Galderse Meren een whatsappnummer ingesteld. Wie daar vraagt naar de drukte, krijgt een automatisch antwoord. Op het nummer van de Galderse Meren wordt donderdagmiddag gemeld dat het erg druk is. ‘Een alternatief is de Asterdplas’, staat erbij.



Ook elders in West-Brabant is het druk. De wegen naar de stranden Zeeland stromen vol. Na een ongeluk bij Rilland zorgde dat donderdagochtend voor grote drukte op de A58 bij Bergen op Zoom. De Veiligheidsregio Zeeland riep mensen al op om niet meer richting de Zeeuwse stranden te trekken in verband met de drukte. ,,We zijn bang voor lange rijen bij de afhaalpunten van strandtenten.”