Alternatieve Singelloop voor burgemeester? Het loopshirt heeft hij al!

Tbs voor psychoti­sche man die drie tieners neerstak in Breda: ‘Volledig ontoereke­nings­vat­baar’

14:42 BREDA - De man die in 2019 met een mes drie jongeren in het Westerpark in Breda verwondde, heeft tbs met voorwaarden opgelegd gekregen. Al eerder was duidelijk dat de rechtbank deze kant op zou gaan, gezien de geestesgesteldheid van de 31-jarige Luis Claudio N.