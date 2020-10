Alternatieve singelloop in Breda: Niet massaal samen, wel samen massaal

,,Heel blij verrast zijn we", laat singelloop bestuurslid Flip Kitselaar weten. ,,Ik heb zojuist een rondje gemaakt en op allerlei plekken in de stad zie je mensen lopen met hun inschrijfnummer We hebben in totaal 3775 officiële inschrijvingen binnengekregen."

Deelnemers bepalen bij de alternatieve singelloop allemaal hun eigen start en finish. Die kan starten bij de eigen voordeur, of vanaf een centrale plek, samen met collega's of loopvrienden. Via een trackingsapp kan een officiële tijdswaarneming vastgelegd worden.

Experience-app blijft beschikbaar

Om het gevoel van de singelloop te versterken, is er de experience-app. Hierbij kunnen de deelnemers kijken naar een feestelijke warming-up met het Feestteam en krijgen ze via de oortjestijdens het lopen alsnog de typische singelloopgeluiden van juichend publiek, omroepers via de speakers en de typische singelloopbandjes te horen. Deze app blijft overigens beschikbaar.

Een noviteit bij deze 35e singelloop, zijn de mogelijkheden voor nordic walkers, skaters, rolstoelrijders en wheelers. ,,Daar hadden we dit jaar voor het eerst de mogelijkheid voor gevonden om deel te nemen", zegt Kitselaar. Bij de alternatieve variant zien we ook daar tweehonderd inschrijvingen. Een superresultaat wat aangeeft dat we hiermee in een behoefte voorzien."

Twee leden van deelnemersgroep 'de veertig van breda' lopen langs de buitenexpo van Bredaphoto op het Chasséveld.

Maarten van Beers, (mede)eigenaar Rawfit crossfit, 10 kilometer

Maarten van Beers, (mede)eigenaar Rawfit crossfit, 10 kilometer

Deelnemer Maarten van Beers. ,,Dat was fijn. Een beetje wind, milde regen en een fijne tempratuur. We hebben met vijfentwintig de tien kilometer gelopen door het Markdal. Dat betekende een stukje wind tegen maar ook een stuk wind mee. Iedereen bepaalde daarbij zijn eigen tempo. Een aantal van ons had officiële rugnummers, anderen renden zonder mee. Ikzelf heb niemand van ons gezien die de sfeer-app gebruikte. Wel begreep ik dat onze schoonmaakster deze zou gaan gebruiken maar zij liep ergens anders. Natuurlijk is het anders dit jaar. Normaal verzamelen we na afloop bij café Dok19 waar we dan samen nog een drankje doen. Toch was dit ook leuk. Zelf loop je niet zo snel de tien kilometer, met een groep is het leuker. Dan motiveer je elkaar."

Miranda de Vries, Burgemeester Etten-Leur, 10 kilometer

,,Heel apart. Ik heb mijn eerste singelloop volbracht zonder singels te zien én zonder zelfs maar in Breda te zijn geweest. Ik heb me samen met een aantal mensen van De Roadrunnes voorbereid. Omdat het nu eenmaal leuk is om samen ergens voor te trainen. We zijn gestart en gefinisht bij het Trivium. De 10kilometerlopers hoopten allemaal binnen het uur binnen te zijn. Dat is gelukt. Mijn persoonlijke tijd was 58.03. Ik vind dat de organisatie van de singelloop heel erg zijn best heeft gedaan, en er in is geslaagd om er met veel enthousiasme een vrolijk evenement van te maken. In Etten-Leur hebben we 'De Van Oers' als loopevenement. Ook daarvan volgt een thuiseditie waar ik zeker aan deel ga nemen. Fijn te weten dat ik nu al in vorm ben."

Martijn Kegler, Planoloog, 40 kilometer

Martijn Kegler, Planoloog, 40 kilometer

Lid van deelnemersgroep 'de veertig van breda' Martijn Kegler ,,We hebben dit jaar vier keer tien kilometer gelopen. Andere jaren lopen we al 'De 40 van Breda' achtereenvolgens de 5-, die 10- en de 20-kilometer en daarna de familierun twee keer. Op zich is het qua lopen prettiger om vier keer te starten en daarbij zelf je pauzetijden te kunnen bepalen. Maar natuurlijk is dit een geheel andere entourage. We hebben met 36 lopers en met dank aan tal van sponsoren, dit jaar in totaal 20.426 euro opgehaald. Wat ik heel leuk vond, was dat we onderweg een hele hoop andere mensen met singelloop rugnummers tegenkwamen. Applaus hebben we ook gehad. Van mensen die aan het winkelen waren, of vanaf het terras op het Ginnekenmarktje waar we ook voorbij kwamen. Dat was natuurlijk geweldig."