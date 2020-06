Altaar Zwarte Madonna beklad met BLM, Polen in Breda gekrenkt: 'Dit is heel beledigend’

Waar ga jij straks in Breda vuurwerk afsteken? Waarschijn­lijk niet overal waar je dat wil

16:00 BREDA - Vuurwerkvrije zones worden in Breda voorlopig de norm, als het aan burgemeester en wethouders ligt. Zo lang het duurt volgt het college wel ‘nauwlettend’ het vuurwerkdebat in Den Haag. Want als het kabinet besluit een compleet vuurwerkverbod in te voeren, dan gaat Breda dat strak handhaven.