'Als we dit niet hadden gedaan, hadden we nu nog in de problemen gezeten'

10 jaar na de kredietcrisisBob Bergkamp was tijdens de crisisjaren wethouder Stedelijke Ontwikkeling in Breda. Tegenwoordig is hij wethouder in Oldebroek op de Noord-Veluwe. Jan Struijs was bestuurslid van buurthuis De Meidoorn in de Bredase volkswijk Tuinzigt, dat door Bergkamp is gesloten.