'Als NAC stadion koopt, blijven extra winkels een optie'

"Wat zou kunnen, is dat we ons plan voor P5 samen met de gemeente loskoppelen van de aankoop van het stadion", aldus Roobol. Westpoort heeft al eerder aangegeven het stadion te willen kopen samen met vastgoedbedrijf Hinke Fongers. Hun voorwaarde daarbij is dat ze bij het stadion 10.000 m2 aan winkels mogen ontwikkelen.

Tot medio oktober konden gegadigden zich melden bij de gemeente Breda voor het stadion. Zes partijen hebben dat gedaan. Drie daarvan waren al langer bekend: Westpoort, Hinke en cateraar NHG. Vrijdag bleek dat ook NAC (via Stichting Rat Verlegh Stadion) een van de zes was. De andere twee hebben zich niet kenbaar gemaakt en de gemeente doet er geen mededelingen over.

Bod uiterlijk maandag

De kandidaten moesten uiterlijk maandag 12.00 uur een ondernemingsplan plus bod indienen. Westpoort en Hinke Fongers hebben dat gedaan, zegt Roobol. Vrijdag kondigde NAC al aan dat te gaan doen. Of de andere partijen ook op tijd met een bod zijn gekomen, is niet bekend.

Stichting Rat Verlegh Stadion wordt gefinancierd door de grootaandeelhouders van NAC. Met de aankoop hoopt de club meer regie over het stadion te krijgen én de huisvestingslasten te verlagen. Nu betaalt NAC negen ton per jaar huur aan de gemeente.

Buiten stadion

Of in het ondernemingsplan dat de stichting heeft ingediend ook plannen staan om buiten het stadion zaken te ontwikkelen, is niet duidelijk. "Daar kan ik op dit moment geen uitlatingen over doen," zegt Joost van Mierlo. Hij is lid van de Raad van Commissarissen bij NAC en bestuurder van de stichting.

De parkeerterreinen bij het stadion, worden volgens de gemeente niet verkocht. Maar kandidaten kunnen wel een ontwikkelingsvisie op de gebieden geven, aldus een woordvoerder. Overigens wordt niet het hele stadion verkocht. Een deel van het stadion (met name het vastgoed aan de kant van de Lunetstraat en P5) is niet van de gemeente.

Zonde van lege vlek

"Ik kan me voorstellen dat NAC alleen het stadion wil hebben. Als de gemeente daar voor kiest, zou het zonde zijn als P5 als een grote lege vlek zo dicht bij de stad blijft liggen," zegt Arie Roobol. Westpoort en Hinke willen er een winkelcentrum met sportspeciaalzaken (onder ander voor golf en tennis) vestigen, met daaronder een parkeergarage. In de politiek en bij ondernemersverenigingen wordt gevreesd dat extra winkels bij NAC de winkelcentra in de stad te veel beconcurreren. Roobol bestrijdt dat. "Wij willen echt iets toevoegen aan Breda."