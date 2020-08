Als jong meisje in een jappenkamp: ‘We leden honger, maar als kind was het er ook best gezellig’

Komende zondag is voor mevrouw Doorman een bijzondere dag. Niet alleen blaast ze dan 81 kaarsjes uit, het is ook de dag dat ze in 1945 hoort dat een etmaal eerder Japan heeft gecapituleerd en meer dan drie jaar gevangenschap in het jappenkamp tot een einde komt. ,,Ik kan me die dag, 16 augustus 1945, nog goed herinneren", vertelt de Chaamse. ,,Ik had op die verjaardag een zelfgemaakt paardenleidsel gekregen waarmee ik met een vriendin van opwinding het hele kamp doorrende.”