Als Jolanda over laaggeletterdheid praat, komt het echt binnen: ‘Na een halve bladzijde lezen ben ik op’

Van opperbeste stemming naar sombere stilte in Breda na één doelpunt

24 mei BREDA - Het is rond 19.45 uur zondagavond. Waar even daarvoor de sfeer in Breda opperbest was, daalt onverwacht een sombere stilte neer over de stad. Doorbroken door slechts één klein woordje. ,,Kut.”