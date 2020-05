Als je winkelier in Breda bent tijdens de coronacrisis: ‘Mensen willen zelfs fooi geven’

,,Er zijn dagen geweest dat de stad doods was. Maar niet altijd. Klanten kwamen in vlagen’’, zegt Miranda Verschuren, terwijl ze bezig is met het aanbrengen van prijsjes op kleding in haar modezaak Luna & Sol in de Korte Brugstraat. Ze had de pech dat de opening van haar zaak precies viel in het weekeinde waarin de strenge coronamaatregelen van kracht werden. ,,Tien weken hebben we aan de winkel geklust en nu zitten we in deze bizarre situatie’’, zei Verschuren eind maart.