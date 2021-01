Als je nog ergens heen wilt na corona moet je opschieten

video Soufiane (22) wordt niet meer beter: ‘Als ik er niet meer ben, worden uit mijn naam nog mooie dingen gedaan’

28 januari BREDA - Een kleine twee jaar geleden kreeg Bredanaar Soufiane Elazizi bekendheid met de actie #doessouf. Elazizi was 20 en een jaar daarvoor had hij de diagnose SCA Type 2 gekregen. Een zeldzame erfelijke aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Zijn vader, zus en twee ooms waren er al aan overleden. En Souf, zoals iedereen hem kent, wist dat dat ook zijn lot was. Zijn werkgever heeft een fonds opgezet: Doessouf.