BREDA - Direct bij de feestelijke opening maandagochtend van de eerste dierenvoedselbank in Breda staan er al mensen voor de deur om een pakket mee te nemen. De dierenvoedselbank, het is even wennen aan het idee, maar de ‘bank’ vindt direct al gretig aftrek.

En het aardige: dierenvoedselbank Pets Food Care is ondergebracht in een andere ‘bank’, de rechtbank. Althans, in de voormalige rechtbank aan de Sluissingel 20 die met de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in het stationsgebied leeg is komen te staan. Bij de entree is een verdeelcentrum ingericht.

Moeder en dochter uit Sint Willebrord

Initiatiefnemers zijn Helga de Veth (51) en haar dochter Priscilla (20), afkomstig uit Sint Willebrord waar ze vier jaar geleden van huis uit een beginnetje hebben gemaakt met de ‘bank’. ,,We hoorden dat daar behoefte aan was. Mensen worden al geholpen met voedselpakketten, maar dieren niet. Zo zijn we begonnen”, zegt Helga, baasje van drie bulldogs.

Rechtbank is gratis

Drie jaar geleden pakten moeder en dochter de zaken serieuzer op en openden in de Edward Poppelaan in Etten-Leur, in een vroeger jongensinternaat, een heuse dierenvoedselbank. En nu is het tijd voor uitbreiding en is hun tweede ‘bank’ geopend, in Breda.

Betalen ze in Etten-Leur huur, de rechtbank is ‘gratis'. ,,Daar zijn we echt heel blij mee.” Priscilla: ,,Of we ermee verdienen? Nee. Er moet geld bij. We doen het uit liefde voor de dieren. Als je huisdieren niet meer kan voeden, dat is één van de ergste dingen.”

Quote Mensen die in de bijstand terechtko­men. Dan kan het ook een probleem worden voor de dieren. Helga de Veth, Pets Food Care

En die situaties doen zich voor, weten de twee, inmiddels gesteund door een tiental vrijwilligers. Helga: ,,Mensen kunnen in de bijstand terechtkomen, of in de schuldhulpverlening. Of door een scheiding in problemen komen. Dan kan het ook een probleem worden voor de dieren.”

Ze staan in nauw contact met de voedselbank in Breda (voor mensen). ,,Ze verwijzen naar ons door”, zegt Priscilla die er vanuit gaat dat misschien wel een kwart van voedselbankcliënten (550) ook profijt kan hebben van de dierenvoedselbank.

Honden en katten, maar ook knaagdieren

Als het om huisdieren gaat, gaat het met name om honden en katten, maar ook om knaagdieren. Van konijnen, hamsters, cavia's tot een enkele muis. Hebben ze in Etten-Leur momenteel veertig klanten, in Breda staat de teller direct al op vijftig. Helga: ,,De aanmeldingen stromen binnen.”

Iedere maandag, om de twee weken, is de ‘bank’ geopend, van 11.00 tot 12.00 uur. De voeding komt van Stichting DierenLot, van dierenwinkels, Boerenbond, particulieren, donateurs. Helga: ,,Er is altijd wel teveel aan voer. Dan gaat het ook om voer dat tegen de houdbaarheidsdatum aan zit, maar nog goed bruikbaar is.”

Volledig scherm Een rij voor het uitgiftepunt van de net geopende dierenvoedselbank in de voormalige rechtbank in Breda, aan de Sluissingel. © Pix4Profs / Johan Wouters