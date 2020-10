John Heller (57), Prinsenbeek, ceo Louwman Group

,,Als ik één dag Rutte was, zou ik mijn persconferentie beginnen met één minuut stilte. Als leider van de regering iedereen verplichten even te gaan staan en empathie vragen voor slachtoffers en nabestaanden van het coronavirus. Daar is onze maatschappij nu hard aan toe. We móeten medeleven tonen met al die mensen die getroffen zijn door deze crisis.”

,,Persoonlijk vind ik dat nu in deze fase even belangrijker dan welke andere maatregel dan ook. Als we beseffen wat slachtoffers meemaken en een nederige houding aannemen, dan is het naleven van een nieuwe beslissing ook niet zo moeilijk. Ik hoop óók voor die mensen die zo hufterig hebben huisgehouden bij de covid-teststraat in Breda. Wat zijn dat voor mensen?”