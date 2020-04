Als er geen coronacrisis was, dan zouden we het nu over droogte hebben

Het lijkt wel beton, zegt Arie Maris uit Langeweg, terwijl hij een grondboor in de rivierklei draait. Pas na een centimeter of twintig wordt de klein wat vochtiger. Intussen blaast een harde oostenwind strak over de polder waar uiteindelijk maïs op moet komen te staan. ,,Zo wordt de grond elke dag weer wat harder’’, verzucht de West-Brabantse landbouwer. Zelfs zijn vader van 84 jaar oud heeft dit nog nooit meegemaakt: grond zo hard dat landbouwwerktuigen er op kapot rijden. ,, Ik weet dat er minstens twee machines van boeren uit de buurt bij de smid staan om te worden gerepareerd. Ik snap dat wel. Het is net of ze door baksteen heen ploegen, zo hard is de toplaag’’, zegt Maris.