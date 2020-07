Als de Bliksem nu nog die bierbrouwerij: 'En die komt er!'

Die komt er, en wel op de plek waar Bliksem het bier nu schenkt: Brack op Cross Mark, beter bekend als het Havenkwartier. De oude fabriekshal is nu al een van de hippe plekken van de stad. Het grote terras kijkt uit over de Mark en binnenkort is er een brug naar Belcrum Beach.

Bliksem startte een paar weken geleden een crowdfunding om de eigen brouwerij te bekostigen, en maandagavond was de eigenlijke start. De eerste geldschieters waren uitgenodigd, Merijn Dietvorst gaf tekst en uitleg. ,,We hebben al 54 procent van de benodigde anderhalf tot twee ton binnen, dus die brouwerij komt er", zei hij even enthousiast als zelfverzekerd.

Brouwketels

Hij wijst naar een van de hoeken van de oude hal: ,,Daar komen de brouwketels, in glazen kassen. Dus je kunt altijd zien hoe we hier aan het werk zijn, waar je biertje vandaan komt.”

Quote We zijn al een jaar of tien met Bliksem bezig, we wonnen landelijke prijzen, zijn te koop bij supermark­ten en we exporteren. Maar je bier laten schenken in Bredase cafés is bijna onmogelijk, door de grote brouwerij­en Merijn Dietvorst

Tot nu toe brouwde Bliksem als gast bij anderen, bij bijvoorbeeld Ramses Snoeij van Ramses Bier. ,,We zijn al een jaar of tien met Bliksem bezig, we wonnen landelijke prijzen, zijn te koop bij supermarkten en we exporteren zelfs", zegt Dietvorst. ,,Maar je bier laten schenken in Bredase cafés is bijna onmogelijk, door de grote brouwerijen. Uiteraard heeft de Beyerd Bliksem, maar het beste was toch om onze eigen tent te beginnen", lacht hij. Dat werd dus Brack.

Beast of Bourbon

Met de 'normale' bieren wil Dietvorst nog meer de lokale en internationale markt op, maar zijn speciale creaties zijn niet voor de Jumbo's en AH's bestemd. ,,We hebben net een nieuw bier, Beast of Bourbon, dat is gerijpt op houten vaten waarin bourbon heeft gezeten. Dat bewaren we voor hier, voor Brack."

De mannen achter Bliksem willen de eigen brouwerij eind dit jaar wel in bedrijf hebben. Het eerste bier waar ze Breda van willen laten genieten, moet begin volgend jaar te proeven zijn.