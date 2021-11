Als aan de Haven ‘de lichtjes weer eens branden gaan’

Was het een ring, mes of toch een schroeven­draai­er waarmee verdachte iemand in de nek stak?

BREDA - Een strafblad van 19 kantjes en af en toe een snibbige kreet richting de rechtbank, maar de 31-jarige verdachte die afgelopen zomer in de Spar-supermarkt aan de Willemstraat in Breda een klant in de nek zou hebben gestoken wil eigenlijk gewoon het hulpverleningstraject in.

3 november