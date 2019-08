Alphense Boerendag vol nostalgie

ALPHEN - De 36e Boerendag in Alphen bracht zaterdag een palet van de vele facetten van het voormalige boerenbedrijf. Geen kopzorgen over CO2 uitstoot, melkquotum, emissie-eisen of omgevingsvergunning. Nee, voor de boer van toen was het alleen belangrijk dat zijn vee gezond bleef, de gewassen goed groeiden, het weer was om te oogsten én dat hij daar genoeg ‘volk’ voor had. Maar hij nam ook zeker de tijd om te ‘buurten’.

Op het terrein aan de Oude Rielseweg in Alphen kwamen de vele bezoekers ogen tekort. ‘Maaien en Hooien’ was dit jaar het overkoepelende thema. Door zware trekpaarden voortgetrokken zelfbinders verpakken het graan in schoven. Daarna de schoven opsteken op de boerenkar en klaarzetten voor de (voor die tijd) geavanceerde dorsmachines. En wat is er dan mooier om als kind daarna op zo’n kolos een mooie voor in het voormalige graanveld te mogen ploegen. Maar eenmaal bovenop die brede rug werd ‘t voor sommige kinderen te spannend; met tranen in de ogen toch maar gauw weer op de veilige grond. Dan is het toch fijner om op zo’n hoge boerenkar een rondje te maken over het terrein.

Organisatie

De strakke organisatie van de Alphense Boerendag leunt al jaren op een grote groep van vrijwilligers. Jeanne Blous, lid van Dameskoor Avanti staat bij de entree. ,,Onze mannen van het mannenkoor deden dit al een aantal jaar. Maar die groep wordt stilaan te klein. Daarom pakken wij ‘t nu met ze op. Wat ons opvalt is dat er veel Belgische bezoekers zijn gekomen.”

Unimog

Het themavoertuig dit jaar was de Unimog; tientallen bedrijfswagens van dit merk in alle soorten en maten staan glanzend in de zon. Er wordt ook ruimte gemaakt voor demonstraties. Zo worden de schapen vakkundig door de herdershond bij elkaar gedreven en trotseren Belgische vendeliers de fel aanwakkerende wind. Waar de kinderen zich vermaken met de boerderijdieren, halen zestigers jeugdsentiment op. Opgepoetste Kreidler- en Zündapp-brommers defileren over het grote evenemententerrein en maken een tour door de regio.

Tekort aan mannen

Een aantal zeventigers met vooral een boerenverleden beweegt als veteranensportgroep op Tirolermuziek. ,,Dames hebben we nog behoorlijk wat in onze groep, maar we komen eigenlijk mannen tekort. En vroeger bouwden we nog menselijke piramides. Maar dat gaan we nu maar niet mee doen...” En als tegen het eind van de middag de Boerendag op zijn einde loopt en het Brabants Buske weer op huis aanrijdt, staan de specials al weer klaar voor de Mudrace: met veel gebrul door een vijftig meter lange modderbak zien te komen. ,,Da’s vooral voor de jeugd. Die vermaken zich daar wel mee. En daarna wordt ‘t vast nog gezellig en laat in de tent!”

Volledig scherm Alphense Boerendag vol nostalgie © Luc Van Hoek

