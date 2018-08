Alphenaar Stoffelen ziet levenswerk de lucht in gaan: 'Alsof je eigen kind het huis verlaat'

"Het was geweldig! Er heerste een uitgelaten stemming. En dat is natuurlijk logisch, na al die jaren", vertelt Stoffelen vanuit zijn hotelkamer in Kourou. "Het verliep precies zoals je het zou verwachten: met z'n allen van tien tot nul aftellen. Heel gaaf."

Hoewel de lancering naar wens verliep, was het daarna afwachten wat er in de lucht stond te gebeuren. Het duurt namelijk een uur alvorens de raket zich ontdoet van de satelliet en de satelliet kan functioneren waarvoor hij de lucht is ingestuurd.

"Natuurlijk was dat spannend. We moesten immers een uur wachten of de satelliet 'aan gaat'. Toen we eenmaal terug waren bij het hotel kregen we berichten dat de satelliet in veilige modus en in goede staat het luchtruim had bereikt. Ja, toen vlogen mijn collega's en ik elkaar in de armen van geluk. Een emotioneel moment."