Alphenaar Ad Stoffelen ziet unieke satelliet als 'kerktoren' in Frans-Guyana opstijgen: 'We werkten er tientallen jaren aan'

KOUROU - Eventjes op en neer van Alphen naar Kourou in Frans-Guyana. Ad Stoffelen bevindt zich momenteel in het noord-oosten van Zuid-Amerika om de lancering van een nieuwe en in de wereld unieke satelliet bij te wonen. Een project waar de Alphenaar een flinke steen aan bijdroeg.

Aeolus, in de Griekse en Romeinse mythologie beter bekend als de God van de wind. Daar is de satelliet naar vernoemd en waar een bedrag van bijna 500 miljoen euro mee is gemoeid. Het immense bouwsel gaat vanuit de ruimte met een laser de wind, aerosolen en wolken op aarde meten. Deze metingen moeten meteorologen en andere wetenschappers nauwkeurige data opleveren voor betere weersvoorspellingen.

Typerend is dan ook dat juist de wind de lancering, die maandagavond plaats zou vinden, met een dag heeft uitgesteld. "Het waaide te hard", vertelt Stoffelen aan de telefoon. "Maar vanavond ga ik vol spanning kijken. Het lanceerplatform is gelegen aan het water. Mocht er iets fout gaan, dan is het toch veiliger zonder wind. De raket, ter grootte van een kerktoren, kan altijd klappen, maar die kans is heel klein, hoor."

Quote De raket, ter grootte van een kerktoren, kan altijd klappen, maar die kans is heel klein, hoor. Ad Stoffelen

De Alphenaar, reeds 31 jaar werkzaam bij het KNMI, is voor drie dagen neergestreken in het oostelijke buurland van Suriname. De voorbije jaren werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker voor de realisatie van de satelliet. Daarvoor zat Stoffelen in de adviescommissie van de European Space Agency (ESA).

Zestien jaar

In de productie van de satelliet zat tientallen jaren pionierswerk. "Al vanaf 2002 zijn we bezig met de productie ervan, met een groot team van bedrijven en instituten. Nu, zestien jaar later, is het zover", weet Stoffelen. Woensdagavond gaat de satelliet met een raket de lucht in. Eenmaal in de lucht, op z'n 320 kilometer hoogte, gaat de Aeolus aan het werk. Na een maand tijd zullen er tal van metingen binnenkomen.