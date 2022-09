Alphen-Chaam roept automobilisten op om snelheid te minderen

Noodzaak

Wethouder Frank van Raak wijst op de noodzaak van deze actie: ,,Te vaak rijden automobilisten te hard in 30 kilometerzones. We krijgen hier regelmatig meldingen over van onze inwoners en bij snelheidsmetingen in 2021 hebben we dit zelf ook geconstateerd. Dat levert gevaarlijke situaties op. Zeker nu de scholen weer beginnen, vestigen we hier met deze actie extra de aandacht op. Iedere ouder wil toch dat zijn of haar kind veilig over straat kan?”