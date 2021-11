Alphen-Chaam moet op zoek naar nieuwe burgemeester: Joerie Minses (41) verkast naar gemeente Heumen

Minses vervulde sinds 15 november 2014 de rol van burgemeester in Alphen-Chaam. In november 2020, toen zijn 6-jarige ambtstermijn verstreek, gaf hij aan zijn ambtstermijn in Alphen-Chaam te willen verlengen. Nu volgt hij Marriët Mittendorff (CDA) op in de gemeente Heumen. Zij legt haar functie neer vanwege het behalen van de leeftijd van 70 jaar.

De voordracht van de 41-jarige en tevens partijloze Limburger werd maandagavond bekendgemaakt tijdens een speciale raadsvergadering in Malden. Minses was één van de 36 sollicitanten die bij Gelderse commissaris van de Koning John Berends een gooi deden naar het burgemeesterschap. Daaronder waren 14 vrouwen en 22 mannen.

Inwerken voor de verkiezingen

Mittendorff (CDA) kondigde in maart aan dat ze per januari 2022 haar functie zou neerleggen. Twee maanden later wordt ze 70 jaar oud, de leeftijd waarop burgemeesters geacht worden te stoppen. Mittendorff stopt bewust twee maanden eerder, zodat haar opvolger de kans krijgt zich nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente in te werken. Mittendorff zelf is straks vijf jaar burgemeester van Heumen geweest. Ze begon op 1 januari 2017 als waarnemend opvolger van PvdA’er Paul Mengde.