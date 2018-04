Alphen-Chaam heeft college: Janssen (CDA), Wilmsen (GBA) en Van Raak (GBSV)

Jos Koniuszek gaat kar trekken bij On­der­ne­mers­fonds Breda

11:08 BREDA - Jos Koniuszek is deze week aangesteld als nieuwe voorzitter van het Ondernemersfonds Breda. Koniuszek was tot aan maart fractievoorzitter van GroenLinks in Breda en in het verleden was hij eigenaar van hardloopwinkel Runnersworld op de Haagdijk.