Alphen-Chaam gaat voor ‘all-electric’ bij warmtetransitie

In het landelijke Klimaatakkoord staat dat in 2050 gebouwde omgevingen overgestapt moeten zijn naar een duurzame warmtebron. Wethouder Erik Wilmsen: ,,Voor de gemeente Alphen-Chaam is momenteel all-electric dé oplossing om in 2050 van het aardgas af te gaan. We blijven als gemeente de ontwikkelingen volgen. Energiebesparing door middel van bijvoorbeeld isoleren is altijd een goede eerste stap. De energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.”