'Allo 'Allo op het podium Zundert blijft trouw aan de serie

Restaurant LOFF in Breda gaat mogelijk toch door

11:46 BREDA - Het is niet uitgesloten dat restaurant LOFF in de Wilhelminastraat in Breda binnenkort toch de deuren weer opent. “Dat moet dan wel binnen twee weken helder zijn. Ik wil wel snel kunnen schakelen. Als alles klopt, gaan we door, anders niet” zegt eigenaresse Marion Pluimes, die deze week met meerdere partijen praat die eventueel willen investeren in de zaak.