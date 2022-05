Alles wordt gedeeld met een lach en een traan: ‘Ik huil pas als we de overwinning kunnen vieren’

Baronie sluit ‘project Van Poelje’ af met klinkend kampioen­schap: ‘We zijn al drie jaar oppermach­tig’

Op 150 kilometer afstand van sportpark de Blauwe Kei klinkt het laatste fluitsignaal. Al snel ontpoppen de champagneflessen, zorgen de meegereisde fans voor een heuse pitch invasion en vliegen de groene rookpluimen in het rond: Baronie is kampioen in de hoofdklasse. ,,Nu gaan we zuipen, zuipen én zuipen.”

27 mei