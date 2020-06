Elk jaar denken we weleens: 'Het is al véél drukker dan vorig jaar.' Maar als we dan de aantallen vergelijken, valt dat toch mee. Tot nu toe hebben we dit jaar niet opvallend meer dieren binnen gehad dan vorig jaar. De jonge kraaiachtigen zijn wat eerder dan normaal en meer jonge zoogdieren en veel volwassen egels hebben behoefte aan opvang.

Noodopvang

Waar vorige maand nog heel wat hokken in de binnenruimte leeg waren, zitten ze nu allemaal vol. Gelukkig hebben onze klusmannen een hele ruimte omgebouwd tot noodopvang. Zo kunnen we niet alleen de vogels, maar ook onze vrijwilligers beter over de ruimtes verdelen. Dat houdt in dat de een tussen de roepende kauwen staat, die luidkeels laten weten wanneer ze honger hebben, en een ander kan genieten van de stilte van de egels.

Veel dieren in de opvang, betekent jammer genoeg ook veel slachtoffers. We proberen alle jonge vogeltjes die binnenkomen op te voeden en vrij te laten, maar vaak wordt maar de helft volwassen. In de natuur is dat hetzelfde. Veel vogels leggen expres een hoop eieren omdat ze weten dat maar een paar jongen overleven. Kijk maar naar de eenden, de ene dag zie je ze met tien tot vijftien kuikens lopen en de volgende dag zijn het er nog maar zes.

Hoewel we weten dat dit de harde werkelijkheid is, wordt de motivatie op de opvang daardoor soms wel iets minder. Want we proberen ieder dier met evenveel moeite op te knappen en los te laten. Als dan een groot deel doodgaat is dat wel even slikken.

Extraatje voor de natuur

Op zulke momenten denken we terug aan wat iemand laatst tegen ons zei: de dieren die bij de opvang worden gebracht, hadden het in de natuur sowieso niet gehaald. Alles wat het wél haalt, is een extraatje voor de natuur.