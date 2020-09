Alles voor het topsportkind, ouders tasten diep in hun buidel

Twee jaar cel voor dealer die drugs en wapen op Bredase babykamer had

10 september BREDA – De 27-jarige Tonie S. uit Breda moet twee jaar de cel in, omdat hij dik 9000 pillen mdma had, 48 gram cocaïne,51gram speed en wat lsd. Een deel daarvan had hij opgeslagen in de babykamer van zijn nog ongeboren kind. Een pistool lag daar halfdoorgeladen naast.