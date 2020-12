Alles is dicht, maar in Breda kun je ‘gewoon’ overdekt schaatsen. Hoe kan dat?

Noordelij­ke rondweg Breda gaat voor 630 miljoen euro 3 kilometer onder de grond

18 december BREDA - De noordelijke rondweg in Breda wordt over een lengte van zo’n drie kilometer ondertunneld. Het gaat om een tracé dat begint ter hoogte van het Spinveld en doorloopt tot aan de Kapittelweg. Mocht dit plan worden uitgevoerd, dan gaat dat rond de 630 miljoen euro kosten. ‘Niets doen is geen optie. Dat zou in alle opzichten in een drama eindigen.’