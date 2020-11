Alles is anders tijdens de start van het carnavalsseizoen: ‘Maar we gaan niet huilend op de bank zitten’

‘We gaan voor de eerste prijs’

De Pieter Brueghelstraat ziet er heel anders uit dan normaal. Vrolijker, want de elfde van de elfde wordt er vanavond gevierd door ‘We kijken wel ff’, een van de 222 teams die zich heeft opgegeven voor de 11-11-sjoow in Kielegat.

,,We zouden het op één adres doen’’, zegt Janinka Vermeulen, ,,maar door de verscherpte coronamaatregelen hebben we ons team van vier moeten opsplitsen.’’

Ze hebben er zin in. ,,We gaan voor de eerste prijs.’’

Een traditie - het installeren van de prins op de Markt, daarna het vieren in de cafés - is doorbroken. Doodzonde. Tegelijkertijd: er is misschien iets levensvatbaars geboren. ,,Als het een succes is, waarom niet? Maar dan wel in de cafés. Dat is toch een stuk gezelliger.’’