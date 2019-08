Alles bij Boca's in Breda is ‘klein’ zodat je lekker lang kunt peuzelen

Meer parkeer­plaat­sen bij Lage Mosten in Haagse Beemden

8:45 BREDA - Bij de Lage Mosten in Breda komen beduidend meer parkeerplekken voor mensen die werken bij de bedrijven die daar gevestigd zijn. Dit moet de druk wegnemen van het openbaar parkeren in het gebied, dat is gesitueerd langs de A16 in de Haagse Beemden.