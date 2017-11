Allerzielen: poetsen om de dierbaren te herdenken

BREDA - Er heerst bedrijvigheid op begraafplaats Zuylen in Breda. Stenen worden schoongeveegd, soms met een sopje afgenomen, bloemen worden vervangen, onkruid gewied. Het is 2 november, Allerzielen, dag waarop de overledenen worden herdacht. ,,En dan voel je toch de behoefte wat extra's te doen", zegt Tiny Heugen.

IJverig snoeit ze het groen van het graf naast dat van haar man. ,,Zo", legt ze tevreden wat takjes opzij. ,,Liggen zij er ook weer netjes bij." Ze pakt een bekertje koffie. ,,Kreeg ik van die meneer", knikt ze naar een lange man die met een thermoskan langs de graven loopt.

Menselijkheid

Het is één van de extraatjes die Zuylen vandaag de bezoeker biedt. Inspelend op een ontwikkeling die al een paar jaar gaande is. ,,Wij zien dat de aandacht voor Allerzielen toeneemt", zegt nazorgmedewerker Lisianne Fennema. Bij de poort van de begraafplaats heet zij bezoekers welkom. ,,We willen een beetje menselijkheid bieden vandaag."

De groeiende populariteit van Allerzielen is verklaarbaar, denkt zij. ,,In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zag je dat de dood steeds meer werd weggestopt in afgelegen rouwcentra. Maar mensen hebben behoefte om te herinneren." Dat gevoel kun je niet wegmoffelen.

Ontkerkelijking

Dat merkt ook Franck Ploum, voorganger van de Ekklesia in Breda. Een gemeente die vrij van kerkelijke dogmatiek bijeenkomsten houdt. ,,Met de ontkerkelijking vielen rituelen weg die een handvat boden om om te gaan met het verlies van een dierbare." Maar met het afzweren van de kerk, verdween niet de behoefte om te rouwen. ,,Je ziet met name de laatste jaren dat er steeds meer alternatieven komen voor het gedenken."

Het past bij de hedendaagse maatschappij, denkt hij: ,,Het is persoonlijker geworden. Je ziet dat bijvoorbeeld ook met hangertjes die mensen omdoen met een beetje as van een dierbare." De dood is een meer geaccepteerd deel van het leven geworden. ,,Dichterbij gekomen."

Rituelen

Het mag ook weer, constateert diaken Rob van Uden van de parochie Heilige Geest (Dongen en Rijen). ,,In de jaren zestig en zeventig kwam de nadruk steeds meer op het hoofd, op het intellect, te liggen." Emotie werd gezien als ballast. De dood werd taboe. Inmiddels is het tij gekeerd. Rituelen keren terug. Als een fysieke doormaak van emoties, helpen ze bij de verwerking van verlies.

Dat beaamt Marij Mureau. Samen met haar moeder Nettie van Bergen is ze op weg naar het graf van haar vader. ,,Een bloemetje brengen, kaarsje aansteken, maar ook: poetsen", zegt ze. Een bijna rituele handeling die troost biedt. ,,Met de handen in de grond, noemde mijn vader dat."

Urn

Maar wat als erg geen graf is? Als na een crematie as is uitgestrooid? Of een urn bij iemand thuis staat, waar je niet zomaar kunt binnenvallen? Gerrit de Nier wijst: ,,Kijk", zegt hij: ,,Hier liggen mijn ouders, is de urn van mijn zusje bijgezet. Zij zijn hier. Mijn overleden tweelingzus niet. Haar urn is in Rotterdam. Maar ik denk aan haar. De hele dag al. Gewoon op de fiets. Maar ook hier bij het graf van onze ouders."

Herkenbaar voor Gerda en Piet van Althuis. Zij maken deze dag verschillende graven schoon. Van ouders, schoonouders, andere familie. Maar ook van onbekenden. Mensen die toevallig naast hun eigen dierbaren liggen, maar voor wie niemand komt. Intussen halen ze herinneringen op. Praten over degenen die op Zuylen liggen. Maar ook over anderen. Over de zus van Piet. Haar as is ergens anders. ,,In onze gedachten is ze er gewoon bij." De bloemen die ze wegzetten, zijn net zo goed voor haar. Het is niet voor niets 'aller' zielen.