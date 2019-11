Allerzielen: Een stapeltje brieven recht uit de hemel

In zijn woonkamer in Breda pakt Ben Verschuren (74) een groot vel papier. Hij strijkt het met de zijkant van zijn hand glad en begint te lezen. ,,Lieve zoon...” Het is een brief. Nog niet eens zo heel lang geleden schreef zijn moeder die aan hem. Bijzonder? Ergens wel. Zijn moeder was op het moment van schrijven namelijk al overleden.